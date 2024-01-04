Движение грузовиков и автобусов по автодороге Казань-Буинск-Ульяновск возобновили утром

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 3 на 4 января вводилось ограничение движения автобусов и грузовых автомобилей на автодороге Казань-Буинск-Ульяновск.

Сегодня утром, с 05:40 мск, движение было возобновлено.

В Госавтоинспекции Татарстана призвали участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

В республике с 4 по 9 января ожидается аномально холодная погода. В связи с этим на территории региона объявили штормовое предупреждение. Сегодня температуры воздуха днем составят от -18 до -23 градусов. Сильный мороз ожидается 5 и 6 января.

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Илина Хакимова