Аргентина призывает Великобританию вернуть ей Фолклендские острова

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Новые власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем предложили Великобритании возобновить переговоры по суверенитету над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Буэнос-Айрес хочет вернуть территорию с помощью дипломатии.

— 3 января 1833 года Соединенное Королевство насильственно оккупировало Мальвинские острова, территорию, над которой Аргентина осуществляла свои права суверенитета с первых дней своего существования в качестве независимого государства, — говорится в заявлении МИД Аргентины.

При этом правительство Аргентины хочет поддерживать «зрелые отношения» с Соединенным Королевством, которые предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам.

Фолклендские острова являются предметом спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

В 2013 году прошел референдум по статусу архипелага. Большинство жителей высказались за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.



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Айрат Назипов