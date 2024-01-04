Сегодня в Казани ожидается до -20 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 4 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная погода с небольшим снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -18 до -20 градусов. Ветер северо-западный, западный 4—9 м/с. На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы.

В целом по Татарстану ожидается от -18 до -23 градусов. В восточных районах температура воздуха будет варьироваться от -11 до -16 градусов. На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. С 4 по 9 января среднесуточные температуры воздуха будут составлять от -18 до -25 градусов.

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Айрат Назипов