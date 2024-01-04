Татарстан смог не допустить лесных пожаров в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в число 14 российских регионов, которые не допустили лесные пожары в 2023 году. Помимо республики, в список вошли Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Мордовия, а также Липецкая, Воронежская, Курская, Орловская, Тульская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ.

По данным Рослесхоза, еще 24 регионам страны удалось справиться с лесными пожарами в первые сутки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан занял второе место среди регионов России с лучшими показателями охраны лесов от пожаров. К такому выводу пришли специалисты Рослесинфорга при анализе качества заботы о лесе в 28 субъектах. Для этого было изучено 3 540 лесных участков на площади 23,7 млн га.

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Айрат Назипов