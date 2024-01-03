Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом — число погибших возросло до 103

Президент России Владимир Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане. По последним данным иранских СМИ, в результате взрывов погибли 103 человека и 188 получили ранения.

— Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в телеграмме.

Он написал, что Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Как писали иранские СМИ, взрывные устройства заложили у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Изначально сообщалось о 73 погибших.



3 января в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. После убийства Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек. В Генконсульстве Ирана в Казани появилась Книга соболезнований по случаю гибели Сулеймани.

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Айрат Назипов