В результате взрывов в Иране погибли 73 человека

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Раньше всех. Ну почти.»/t.me

В иранском городе Керман произошла серия взрывов, в результате которых погибли 73 человека. По данным агентства IRNA, взрывные устройства заложили у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани.

Порядка 170 человек доставили в больницы. Им оказывают медицинскую помощь.

Местные власти расценивают произошедшее как террористический акт.

3 января в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. После убийства Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек. В Генконсульстве Ирана в Казани появилась Книга соболезнований по случаю гибели Сулеймани.

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Айрат Назипов