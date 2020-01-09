В Генконсульстве Ирана в Казани появится Книга соболезнований по случаю гибели Сулеймани

В Генконсульстве Ирана в Казани появится Книга соболезнований в связи «с мученической смертью» командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, а также крушением авиалайнера Boeing 737 под Тегераном.

Книга будет открыта 10 января, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, в Генеральном консульстве, пишет «Татар-информ» со ссылкой на ноту, направленную генконсульством в Департамент внешних связей президента РТ.

Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Удар был нанесен войсками США по приказу президента Дональда Трампа. Атаку объяснили тем, что пытались предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам генерал якобы стоял за атаками на базы коалиции и посольство США в Ираке. После убийства Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек.

8 января вскоре после вылета из аэропорта в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». На борту находились свыше 160 человек, никто не выжил.