Юристы рассказали о положенных выплатах работающим в праздники россиянам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За работу в праздничные дни сотрудник должен получить оплату в двойном размере. Об этом напомнила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

— Если сотрудник считает, что ему оплата в двойном размере не нужна, он может выбрать отгул, — передает ее слова RT.

Как добавила юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг, чтобы привлечь сотрудника к работе в праздничные дни, нужно получить от него письменное согласие и издать приказ. При этом беременных и несовершеннолетних в такие дни привлекать к трудовой деятельности запрещено.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

— Согласие надо получать всегда, кроме случаев, когда работа в выходные и праздники необходима для предотвращения или устранения последствий аварий, стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях. Согласие можно оформить как отдельный документ либо подтвердить подписью работника в приказе, — объяснила она.

Как рассказали юристы, при пятидневной рабочей неделе в январе 2024 года насчитывается 17 рабочих дней. Если работник отработал каждый из них, то ему положен целый оклад.

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Айрат Назипов