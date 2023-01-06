С Рождеством Христовым: Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе

19:54, 06.01.2023 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Православные христиане сегодня ночью встречают светлый праздник Рождества Христова. В храмах Татарстанской митрополии состоялись торжественные богослужения, посвященные празднеству.


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