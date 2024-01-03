В Казани наказали водителя за катание ребенка на лыжах в центре города

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанские автоинспекторы нашли водителя автомобиля Jeep, которая катала сноубордиста и малолетнего лыжника на тросе, привязанном к машине. Инцидент произошел на площади Тысячелетия.

Вычислить нарушителей ПДД удалось благодаря опубликованному видео. В ГИБДД составили административные материалы на девушку, управлявшую автомобилем. Ее привлекли к ответственности за опасное вождение, перевозку людей вне кабины и нарушение перевозки детей.

Еще наказали владельца автомобиля. Мужчину привлекли к административной ответственности за нахождение на проезжей части без цели перехода.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне в Альметьевске привлекли к административной ответственности водителей, который устроили дрифт в центре города. Нарушители перекрыли движение с помощью четырех автомобилей.

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Айрат Назипов