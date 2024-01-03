В Казани наказали водителя за катание ребенка на лыжах в центре города
Казанские автоинспекторы нашли водителя автомобиля Jeep, которая катала сноубордиста и малолетнего лыжника на тросе, привязанном к машине. Инцидент произошел на площади Тысячелетия.
Вычислить нарушителей ПДД удалось благодаря опубликованному видео. В ГИБДД составили административные материалы на девушку, управлявшую автомобилем. Ее привлекли к ответственности за опасное вождение, перевозку людей вне кабины и нарушение перевозки детей.
Еще наказали владельца автомобиля. Мужчину привлекли к административной ответственности за нахождение на проезжей части без цели перехода.
В июне в Альметьевске привлекли к административной ответственности водителей, который устроили дрифт в центре города. Нарушители перекрыли движение с помощью четырех автомобилей.
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