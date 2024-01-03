В Кремле ответили на сообщения о скором «сенсационном заявлении» Владимира Путина

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о скором «сенсационном заявлении» главы государства Владимира Путина. Такие публикации распространили telegram-каналы, пишет «РИА Новости».

— Это фейк, — лаконично высказался представитель Кремля.

В соцсетях писали, что глава государства якобы может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу в ближайшее время.

В июне перед выступлением Владимира Путина ряд СМИ распространили информацию о том, что Дмитрий Песков якобы назвал обращение главы государства «определяющим и судьбоносным». Он назвал эти сообщения фейком и обвинил причастных в непрофессионализме.

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Айрат Назипов