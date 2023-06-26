«Такого заявления не было»: Дмитрий Песков опроверг приписываемые ему слова о «судьбоносной» речи президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на интернет-публикации ряда СМИ. В них он якобы назвал обращение главы государства «определяющим и судьбоносным».

— Ну конечно это фейк. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих, — цитирует его «РИА Новости».

Сегодня Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путин. Президент выступил со вторым за несколько дней обращением к россиянам. Он поблагодарил граждан за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой вооруженного мятежа. Полное обращение главы государства — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов