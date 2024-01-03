Количество погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 65
Общее число жертв землетрясений в Японии достигло 65. Еще порядка 100 получили травмы, сообщает телеканал NHK.
Как сообщают японские СМИ в городах Вадзима, Сузу и Ното разрушилось много домов. Ущерб подсчитывается.
Некоторые районы оказались изолированными из-за землетрясения. Стихийное бедствие также разрушило дороги.
В первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была 3 и 4 баллов, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла. Накануне сообщалось о 30 погибших.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым