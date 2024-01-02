Количество погибших во время землетрясений в Японии увеличилось до 30

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 30. Об этом пишет NHK со ссылкой на местные власти.

Половина из них в момент землетрясений находилась в городе Вадзима. Также летальные исходы зафиксировали в городах Сузу, Нанао, Анамидзу, Хакуи и Сига.

Накануне на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была 3 и 4 баллов, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

Известно, что из-за мощных землетрясений обрушились несколько домов, власти сообщили о шести таких случаях.



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Айрат Назипов