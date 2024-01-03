«Наш Черномырдин», генерал-легенда и учитель: как провожали в последний путь Рафила Нугуманова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Его внук-лейтенант сейчас командует артдивизионом в зоне СВО, его учениками себя считают и нынешний глава МВД Татарстана Артем Хохорин, и руководитель Следкома по Нижегородской области Айрат Ахметшин, и многие их коллеги. На пике одного из этапов своей жизни под началом Рафила Нугуманова находилась вся милиция общественной безопасности республики, штат которой превышал нынешнюю численность всего министерства. Сегодня легендарного казанского генерала хоронили на Арском кладбище. Церемония прощания с ним собрала полный зал офицеров и штатских, передает журналист «Реального времени».



«Это был человек-глыба»

Об уходе генерал-майора Рафила Нугуманова стало известно 2 января. В этом году он мог бы отметить 75-летний юбилей. Подвело сердце. Большую часть своей жизни — 39 лет он отдал службе в МВД, поэтому прощание с покойным проходило в родном для правоохранителей ДК Менжинского — ныне КЦ им. Пушкина.

Кроме большого числа силовиков и родственников, проводить экс-главу МВД, парламентария и зампреда Общественной палаты РТ Нугуманова в последний путь пришли судьи, адвокаты, депутаты, а также бывшие и действующие члены правительства республики.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов назвал покойного уникальным человеком и поделился историей «почти 30-летней давности» о том, как офицер-профессионал без оглядки на чины дал отпор тому, кто пытался влезть в его дела с некомпетентным мнением:

— Проходило одно очень серьезное республиканское мероприятие на улице. Он, как всегда, отвечал за безопасность, и там что-то пошло, скажем так, слегка в сторону... И одно очень высокопоставленное лицо подбежало к нему и начало, размахивая руками, рекомендовать, что нужно делать. Со свойственной ему энергией Нугуманов очень четко обозначил координаты, куда нужно эти указания нести и как ими воспользовался. Мы, коллеги его, честно говоря, притихли слегка... А этот гражданин улыбнулся, повернулся и спокойно ушел. А Рафил Габтрафикович тогда сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Нельзя в свое дело пускать непрофессионалов».

Фамилии того самого большого человека Камалтынов не назвал. Рассказанное вызвало легкие смешки в зале — очевидно, кто-то вспомнил и другие крепкие выражения, которые для доходчивости порой использовал генерал. Говорят, на него не обижались — исправлялись.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Для меня и для всей судебной системы это был человек-глыба», — говорит Рамиль Шарифуллин, директор Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия, экс-зампред Верховного суда РТ. По его словам, знакомство с Нугумановым состоялось в 1989-м — когда тот руководил милицией в Альметьевске и звал выпускника юрфака к себе. Шарифуллин выбрал иной путь. «Потом я в Вахитовском суде работал, а он как раз за общественную безопасность и митинги отвечал. И у меня было ощущение, что он каждую демонстрацию и митинг сопровождал, все знал досконально. Ну а в последнее время мы вместе работали в комиссии по помилованию, и могу сказать: по любому вопросу у него было свое мнение и он его отстаивал».

Поговаривают, именно за свое мнение — порой отличное от общепринятого и согласованного, Рафила Нугуманова в системе в шутку прозвали «наш Черномырдин». При этом высоко ценили его лоббистские и ораторские возможности. Будь то за продвижение законопроектов — в частности, о привлечении граждан к охране общественного порядка, или встречи с крымскими татарами.

«Никогда не прятался от сложностей и не был спокоен»

Тем временем на вахту памяти у гроба покойного по очереди заступали бывший и нынешний президенты Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов и Рифкат Минниханов, а микрофон у сцены передали действующему министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину. «Республика и министерство понесли тяжелейшую утрату. Ушел из жизни легендарный руководитель, мощнейший человек, наш друг, наш учитель...»

Глава МВД напомнил — начинал службу уроженец Кайбицкого района Рафил Нугуманов с оперативника уголовного розыска в Кировском районе Казани в далеком 1970 году, потом возглавлял отделы милиции в Агрызе, Альметьевске и Чистополе, а в центральном аппарате министерства республики стал одним из создателей милиции общественной безопасности.

— Генерал Нугуманов ярко вошел в историю и республики, и родного министерства. Он навсегда останется в наших сердцах... Фактически он был единственным на долгие годы руководителем этой мощнейшей структуры, которая, к сожалению, уже канула в Лету. Вместе со своими боевыми замами он решал мощнейшие задачи. Напомню, в те времена милиция общественной безопасности была по штату больше, чем все современное министерство... Непростые достались времена. И он никогда не прятался от сложностей...

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Не вдаваясь в подробности, генерал-лейтенант Хохорин упомянул командировки подразделений МВД под командованием Нугуманова на Северный Кавказ и некие «весьма комичные истории», известные ближнему кругу. Делиться ими не стал, но обозначил две грани Рафила Габтрафиковича: «с одной стороны, грозный, шумный, строгий, должность обязывала, с другой — абсолютно добрейший, честнейший человек, который всегда готов прийти на помощь».

«Я — один из его учеников», — сказал Артем Хохорин, добавив, что многие другие ученики просто не успели приехать. Заметим, с момента выхода Нугуманова в отставку в 2019-м прошло уже почти пять лет, но для людей в форме он остался своим. «Уйдя из МВД, он не ушел — быстро стал своим в Госсовете, своим в доску. Хотя от него сначала шарахались — от его грозности... Мне Фарид Хайруллович [Мухаметшин] говорил: «Слушай, во времена Сафарова было пять депутатов Госсовета от МВД, давай еще кого-нибудь». А я говорил: «Не надо, Рафил Габтрафикович стоит пятерых...» Вот так он себя ставил. И многое было сделано в плане профилактики того, что в стране до сих пор не сделано», — оценил парламентские заслуги генерал-майора в отставке министр.

По мнению Хохорина, даже на должности советника гендиректора «Таттелекома» Нугуманов не планировал успокаиваться, подумывал через годик занять пост замдиректора. «Такой он был — с шилом в одном месте, и никогда не был спокоен. Очень государственный человек, очень хороший друг. Нам будет тебя искренне не хватать... Пусть земля будет пухом...»

«Меня с ним связывает прошлая жизнь»

«Настоящий мужчина и настоящий генерал», — поделился с «Реальным временем» начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, напомнив, что плотно взаимодействовал с Нугумановым в 90-х, когда сам отвечал за личную охрану главы республики.

«Меня он научил службе, ответственности», — говорит замглавы МВД Татарстана Алексей Соколов.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Я тоже многому у него научился. Единственное, чему не научился, — ругаться. Это я позже освоил. Вот такой он был интересный человек. С оперуполномоченного до замминистра и депутата вырос», — рассказывает президент Академии наук РТ, экс-глава УГИБДД республики Рифкат Минниханов.

Депутат Госсовета, экс-секретарь Совбеза РТ, бывший глава МЧС и Минлесхоза РТ Валерий Власов считает покойного человеком-легендой: «Много воспитанников прошло через его руки. Он очень решительный, смелый и в то же время — доступный, порядочный, обаятельный. Три года он был моим непосредственным начальником, но дружеские отношения у нас сложились уже после перехода в другие структуры, и это о многом говорит».

— Когда я был начальником Управления милиции в Кировском районе Казани, он был моим куратором от МВД и часто бывал у меня. Особенно в 90-е, когда шли массовые убийства, в неделю — один-два огнестрела. Приезжал, заслушивал доклады, помогал советами, как раскрывать, — вспоминает полковник милиции в отставке Владимир Милютин.

— Он сыграл большую роль в 93-м, когда для усиления борьбы с преступностью был принят закон, разрешающий задержание подозреваемых на 30 суток. Вот тогда преступники стали бояться, — говорит другой подполковник в отставке, бывший замначальника штаба МВД Татарстана Борис Елисеев.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Я потерял старшего товарища, учителя по большому счету. Он — основоположник школы, которая сейчас существует в МВД, и он всегда будет в наших сердцах и памяти», — признался приехавший на церемонию прощания руководитель Следкома по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Одна из его первых встреч с Нугумановым состоялась в ту пору, когда первый уже был в руководстве МВД, а Ахметшин — на посту зампрокурора Ново-Савиновского района Казани. Последняя — на прошлой неделе, на заседании «генеральского» клуба в Казани.

«А меня с ним связывает прошлая жизнь. Мы друзьями были, только 31-го декабря с ним разговаривали», — сказал казанский адвокат Александр Коган.

«Он был жизнерадостный, добрый... как лучик»

На церемонии прощания огласили телеграмму раиса республики. По мнению Рустама Минниханова, при жизни генерал-майор внес огромный вклад в укрепление и улучшение работы органов внутренних дел ради спокойствия и благополучия сограждан, а его активная парламентская и общественная деятельность стала примером верности долгу и верховенству закона, работоспособности, высокой гражданской ответственности.

«Глубоко скорблю и разделяю с Вами боль этой тяжелой, невосполнимой потери», — обратился глава республики к вдове Людмиле Нугумановой, близким и коллегам покойного. Процитировав эту телеграмму, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев вспомнил, как в его бытность мэром Набережных Челнов руководитель УВД Файзулла Хусниев (ныне покойный) не раз сообщал: во время визита товарища генерала будет недоступен. «В какие районы Нугуманов ни выезжал, на местах всегда с трепетом, с ответственностью ждали. Потому что знали — будет требовать сполна».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь руководитель аппарата раиса Татарстана, экс-глава МВД Татарстана Асгат Сафаров телеграфировал, что очень сожалеет, что не может лично поддержать семью покойного. Он написал: «Рафил Габтрафикович всегда восхищал своим жизнелюбием, целеустремленностью и преданностью делу», и пожелал близким покойного сил и стойкости духа.

Секретарь Совета безопасности Татарстана, экс-замглавы МВД РТ Рафаиль Гильманов признался, что познакомился с будущим генералом Нугумановым, когда сам учился в 10-м классе, а тот в качестве оперативника ходил по дворам Московского района Казани. «Тогда я его первый раз в жизни встретил. Не знаю, может, это и повлияло на мой выбор, но после окончания университета я стал работать в МВД... Он воспитал многих офицеров, которые впоследствии стали генералами. Только 29 декабря сидели с ним рядом, он был такой жизнерадостный, добрый... как лучик... У меня сейчас ощущение, что я потерял близкого, родного человека».

Людмила Нугуманова на панихиде выступать не стала. Это сделал брат ее мужа — полковник полиции Рамиль Нугуманов, начальник факультета профподготовки Казанского юридического института МВД. Он сказал, что фактически семья потеряла главу:

— 30 лет назад у нас безвременно ушел наш отец. И Рафил достойно возглавил семью — о каждом заботился, неоднократно вытаскивал и братьев, и сестер с того света, в том числе и меня. Возвращал живыми, здоровыми — они здесь сидят. Он думал о каждом внуке, о каждом внучатом племяннике заботился. Когда у меня супруга была в зоне СВО, ежедневно звонил, спрашивал, как она там.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По словам младшего брата, старший оставил достойное поколение — сын руководит организацией, внук — служит лейтенантом, командиром взвода в Росгвардии и в настоящее время командует артиллерийским дивизионом в зоне СВО. «Спи спокойно, брат. Яркий след о себе и семье оставил. Будь спокоен за семью, мы тебя не подведем. Как ты дорожил нашей фамилией, так мы будем защищать нашу честь, честь нашей семьи», — на этих словах Рамиля Нугуманова у многих собравшихся в зале мужчин, не говоря о женщинах, появились слезы.

Гражданская панихида завершилась молитвой, после чего тело генерала под звуки оркестра с последним почестями переместили в катафалк на колесах. Следом солдаты вынесли награды покойного и венки. После заупокойной молитвы в мечети легенду силовиков Татарстана похоронили на Арском кладбище.

1 / 20 realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Рафаль Гильманов realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова



Рамиль Нугуманов realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Ирина Плотникова