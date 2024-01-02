Мобильную группировку РВСН перевооружили с «Тополей» на «Ярсы»
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на межконтинентальные баллистические (МБР) «Ярсы». Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны России.
— Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения, — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Их перевооружат после 2025 года.
В декабре президент России Владимир Путин говорил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Закупки особо востребованной техники для специальной военной операции выросли в семь раз. До конца года в войска должны были поставить 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».
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