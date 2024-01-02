Казанцы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Astro Channel/YouTube.com

У казанцев появится возможность увидеть мощный звездопад — метеорный поток Квадрантиды. Его пик придется в ночь с 3 на 4 января, в это время в небе можно будет заметить до 200 падающих звезд в час, пишут «Известия» со ссылкой на метеорологов сервиса «Яндекс Погода».

Однако трудностями жителям Казани может доставить снежная погода. Такие же погодные условия будут в Москве, Санкт Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Уфе, Волгограде и Челябинске. Больше всего шанс увидеть звездопад выпадет жителям Дальнего Востока — в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане.

— За потоком предпочтительнее наблюдать за чертой города, где искусственные источники света не мешают обзору ночного неба. Поэтому всем желающим увидеть звездопад Квадрантиды стоит продумать локацию для загородной поездки, а также подготовиться к низким ночным температурам, — рассказали представители сервиса.

Поток Квадрантиды наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Он имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

Напомним, звездопад можно было увидеть и в прошлом году. Лучшим временем для наблюдения эксперты называют промежуток с полуночи и до трех часов утра.

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Айрат Назипов