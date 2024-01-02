Церемония прощания с Рафилом Нугумановым состоится в ДК им. Менжинского в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония прощания с бывшим заместителем министра внутренних дел Татарстана Рафилом Нугумановым состоится в ДК им. Менжинского на улице Карла Маркса в Казани. Она начнется 3 января в 08:30, сообщает ГТРК «Татарстан».

Траурная панихида начнется в 09:00.

Рафил Нугуманов умер на 75-м году жизни. Многие годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел по Татарстану.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Соболезнования выразил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Глава парламента назвал Рафила Нугуманова «светлым, отзывчивым и неравнодушным человеком». Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что Рафил Нугуманов пользовался авторитетом среди военных, политиков и руководителей.

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Айрат Назипов