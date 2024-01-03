Таиланд может начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Таиланд готов к развитию торгово-экономических связей с Россией. Власти страны согласны начать переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

— Один из способов содействовать продвижению торговли — это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы, — сказал посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в интервью «РИА Новости».

По его словам, объем торговли с Россией за 9 месяцев 2023 года составил $1,1 млрд.

В середине лета министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт «Мир» в стране. По его словам, это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока.

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Айрат Назипов