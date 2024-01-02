ТАИФ родным и близким Рафила Нагуманова: «Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-заместителя министра внутренних дел Республики Татарстан, заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафила Нугуманова в связи с его кончиной.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого вам человека. Светлая память о Рафиле Габтрафиковиче, прекрасном руководителе, который долгие годы обеспечивал безопасность граждан Татарстана, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

