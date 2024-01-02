На пожаре в Татарстане погибли два человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

С 31 декабря по 1 января в Татарстане произошло 17 пожаров, в которых 2 человека погибли и еще один пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, чаще всего их причинами становились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращения с огнем.

Смертельный пожар произошел в последний день 2023 года в Актанышском районе Татарстана. Почти за 3 часа до Нового года в селе Зубаирово загорелся дом. В результате пожара скончались 47-летний мужчина и 39-летняя женщина. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Другой инцидент произошел на трассе М-7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана. У мужчины загорелась одежда при перекачке дизельного топлива из бака грузовика. Пострадавшего с термическими ожогами тела второй-третьей степени доставили в РКБ.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

С начала 2023 года по 20 декабря в Татарстане зафиксировали 4 780 пожаров. Количество погибших выросло на четыре человека.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов