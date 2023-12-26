В России выявили 79 032 случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за неделю с 18 декабря по 24 декабря зарегистрировано 79 032 случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего с начала пандемии в России выявили 25 713 738 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы 7 796 заболевших коронавирусом. Число попавших в больницы уменьшилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко