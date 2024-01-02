Полузащитник «Рубина» поделился планами на оставшуюся часть сезона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков поделился планами на оставшуюся часть сезона в РПЛ. Он считает, что клубу по силам попасть в четверку лучших.

— В 2024 году хотелось бы, чтобы «Рубин» набирал как можно больше очков. Я такой игрок, что для меня очень важен командный результат. Буду просто счастлив, если мы закончим еще выше, например, в четверке или поборемся за высшие места, — цитирует его «Чемпионат»

«Рубин» закончил 2023 год на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе казанцев 28 очков. Столько же набрал ЦСКА, который расположился на 8-м месте. Следующий официальный матч «красно-зеленые» проведут 2 марта против «Краснодара» в гостях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последнем матче этого года подопечные Рашида Рахимова обыграли калининградскую «Балтику». Победу казанцам принес гол Мирлинда Даку.

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Айрат Назипов