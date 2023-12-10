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Гол Мирлинда Даку принес «Рубину» победу над «Балтикой»

21:36, 10.12.2023
Гол Мирлинда Даку принес «Рубину» победу над «Балтикой»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» одержал минимальную победу в заключительном матче 2023 года. Подопечные Рашида Рахимова одолели в гостях калининградскую «Балтику».

Единственный мяч в игре забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанский футболист отличился на седьмой минуте игры. Других голов зрители поединка не увидели.

Следующий матч казанская команда сыграет уже 2 марта 2024 года. «Рубин» отправится на выезд в Краснодар.

В предыдущей встрече казанцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:0. На 25‑й минуте гол с передачи Дмитрия Скопинцева забил Константин Тюкавин.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан
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