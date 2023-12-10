Гол Мирлинда Даку принес «Рубину» победу над «Балтикой»
Казанский «Рубин» одержал минимальную победу в заключительном матче 2023 года. Подопечные Рашида Рахимова одолели в гостях калининградскую «Балтику».
Единственный мяч в игре забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанский футболист отличился на седьмой минуте игры. Других голов зрители поединка не увидели.
Следующий матч казанская команда сыграет уже 2 марта 2024 года. «Рубин» отправится на выезд в Краснодар.
В предыдущей встрече казанцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:0. На 25‑й минуте гол с передачи Дмитрия Скопинцева забил Константин Тюкавин.
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