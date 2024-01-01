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В Казани 31 декабря задержали 17 пьяных водителей

08:26, 01.01.2024
В Казани 31 декабря задержали 17 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 31 декабря 2023 года задержали 17 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

За воскресенье произошло 124 ДТП. В одном столкновении пострадал человек.

Сотрудники ГИБДД Казани задержали одного водителя без прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили трех человек.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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