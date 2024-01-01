Титулованная биатлонистка Ишмуратова выразила уверенность в успехе Игр дружбы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что Игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, будут успешными. Об этом она заявила «РИА Новости».



— Думаю, что многие страны с удовольствием поддержат Игры дружбы. Мы проведем эти соревнования гораздо выше уровнем, чем за рубежом, потому что у нас это всегда масштабнее, массивнее, дружелюбнее. Замечательно, что будут проводиться такие Игры, потому что нашим ребятам нужна конкуренция, — сказала она.

По словам Ишмуратовой, многие страны «будут оглядываться», поскольку во многом зависят от США:

— Я понимаю, что многие страны подвержены этому. С оглядкой, но поедут к нам, — сказала она.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх дружбы».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко