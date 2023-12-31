Дмитрий Медведев: в 2024 году Россия должна окончательно разгромить неофашизм

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главной целью россиян в наступающем году должна стать окончательная победа над фашизмом.

— Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов, — отметил он в в новогоднем обращении, которое вышло в его telegram-канале.

Кроме того, зампред Совета безопасности выразил благодарность участникам СВО на Украине. Он подчеркнул, что в 2023 году от россиян потребовались стойкость и сплоченность.

— Мы не просто жители великой страны, мы ее многомиллионный народ. Народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженность. Доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом. Сделавший все, чтобы укрепить оборону государства. Позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. Поддержавший жителей новых регионов в составе России. Работавший без громких слов, честно и добросовестно, — уверил Медведев.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы страны выполнили главную цель 2023 года.

— Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — сказал он.

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Цели и задачи специальной военной операции не менялись, уточнял он 14 декабря во время прямой линии и пресс-конференции. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент России.



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Галия Гарифуллина