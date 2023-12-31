Рустам Минниханов анонсировал показ мюзикла «Кайт әйдә, Кыш Бабай» на ТНВ в новогоднюю ночь

Фото: скриншот realnoevremya.ru

В новогоднюю ночь на телеканале ТНВ покажут мюзикл «Возвращайся, Дед Мороз» («Кайт әйдә, Кыш Бабай»). Об этом в своих соцсетях рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, приложив трейлер.





Мюзикл покажет историю Деда Мороза, который уснул в новогоднюю ночь 2000 года и, проснувшись, открывает для себя изменившийся мир спустя 24 года. Среди актеров — Салават Фатхутдинов, Ильсия Бадретдинова и Лейсан Махмутова.

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