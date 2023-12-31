Почти 22 тысячи человек погибли в Газе в результате военной операции Израиля

В результате военной операции Израиля в секторе Газа погибли 21,8 тыс. палестинцев, сообщает Al Jazeera.



По данным Минздрава Палестины, в результате ударов в городе Газа за последние сутки погибли минимум 64 человека, а во всем анклаве за это же время — более 150 человек. Получили ранения еще 286.

Таким образом, число раненых в общей сложности превысило 56,4 тыс. человек.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа. По его мнению, это решение позволит ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что операция потребует времени. Однако израильская армия не остановится, пока не добьется военной победы, резюмировал он.

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа, однако Израиль все еще не дал своего ответа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко