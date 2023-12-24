Премьер-министр Израиля анонсировал расширение военных действий в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа. По его мнению, это решение позволит ликвидировать ХАМАС.

— Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС. Это единственный способ вернуть наших заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля, — говорится в его обращении.

Он добавил, что операция потребует времени. Однако израильская армия не остановится, пока не добьется военной победы, резюмировал он.

realnoevremya.ru (архив)

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Напомним, ХАМАС ранее отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

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Айрат Назипов