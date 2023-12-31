Египетская делегация посетила Израиль для обсуждения перемирия в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа, однако Израиль все еще не дал своего ответа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на арабскую газету Al-Araby Al-Jadeed.

— Делегация египетской разведывательной службы посетила Тель-Авив в четверг с целью сближения взглядов по соглашению о прекращении войны, — сообщает издание.

По данным источника, одной из задач египетской делегации было получение ответа относительно готовности Израиля вывести войска из сектора Газа в случае достижения всеобъемлющего соглашения.

— Делегация вернулась, не получив никакого ответа, поскольку официальные лица оккупационного (израильского — прим. ред.) правительства подтвердили, что эти вопросы будут обсуждаться на военном совете, а затем Египту будет предоставлен ответ на них, — говорится в газете.

Палестинские фракции продолжают внутренние консультации по соглашению об обмене пленных и прекращению огня. По данным издания, пока не было выработано никакой окончательной формулы соглашения.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа. По его мнению, это решение позволит ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что операция потребует времени. Однако израильская армия не остановится, пока не добьется военной победы, резюмировал он.



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Максим Кокунин