Сегодня в Казани похолодает до -18 градусов
В Казани в понедельник, 1 января, ожидается облачная погода, небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 7—12 м/с. Температура воздуха составит от -11 до -13 градусов, в течение дня к вечеру температура понизится до -16... -18 градусов.
На дорогах будет гололедица, могут образоваться снежные заносы.
В Татарстане 1 января утром будет идти мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метель, возможно налипание мокрого снега, гололедица и снежные заносы.
Днем осадки будут небольшими, местами умеренными. В северных районах республики вечером может похолодать до -20 градусов.
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