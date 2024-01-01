В Альметьевске открылась новая мечеть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Альметьевске на проспекте Тукая открылась новая мечеть. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан», ссылаясь на Духовное управление мусульман РТ.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил надежду, что новая мечеть станет центром духовной жизни района, а также сможет поспособствовать распространению истинных ценностей ислама.



Торжественную церемонию открытия также посетили первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие официальные лица, религиозные деятели и местные мусульмане.

Муфтии в ходе рабочей поездки в Альметьевск также ознакомились с ходом реконструкции соборной мечети города. Всего в настоящее время там функционируют 43 мечети.

В Казани 20 декабря на территории военного городка батальона Росгвардии по охране важных государственных объектов открыли мечеть. Ее высота — 2,5 метра, а общая площадь — 15 «квадратов».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова