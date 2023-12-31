Рейс из Казани в Нарьян-Мар задержали почти на 7 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейс из Казани до Нарьян-Мара задерживается почти на семь часов по причине позднего прибытия воздушного судна из другого авиарейса. Самолет должен был покинуть столицу Татарстана в 13.55, но вылет отложили до 20.45.

На рейс зарегистрирован 41 пассажир.

В казанский аэропорт выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров рейса. Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

На этой неделе, в пятницу, по этой же причине на несколько часов был задержан рейс из Казани до казахстанского города Тараз. Борт должен был покинуть столицу Татарстана в 20.55, но вылет отложили до 03.30.

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Илина Хакимова