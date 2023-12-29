Рейс из Казани в Тараз задержали на несколько часов
Рейс из Казани до казахстанского города Тараз задерживается на несколько часов по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Борт должен был покинуть столицу Татарстана в 20:55, но вылет отложили до 03:30.
В казанский аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров рейса. Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В случае нарушений законодательства пассажирам рекомендовали обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
В понедельник, 25 декабря, в Международном аэропорту Казань задержались сразу несколько рейсов. Они задержались из-за позднего прибытия воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями аэропорта.
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