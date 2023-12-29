Рейс из Казани в Тараз задержали на несколько часов

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Рейс из Казани до казахстанского города Тараз задерживается на несколько часов по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Борт должен был покинуть столицу Татарстана в 20:55, но вылет отложили до 03:30.

В казанский аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров рейса. Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В случае нарушений законодательства пассажирам рекомендовали обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

скриншот realnoevremya.ru из kazan.aero

В понедельник, 25 декабря, в Международном аэропорту Казань задержались сразу несколько рейсов. Они задержались из-за позднего прибытия воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями аэропорта.

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Айрат Назипов