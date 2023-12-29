В Татарстане ожидается сильный снег, туман и заносы на дорогах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с вечера пятницы, 29 декабря, ожидается ухудшение погоды — сильный снег и туман. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, ночью и днем в субботу, 30 декабря, в Татарстане местами возможен туман. Сильный снег, в том числе мокрый снег, прогнозируется завтра днем на юго-западе республики. На дорогах могут образоваться снежные заносы.



Ночью 20 декабря в Татарстане прогнозируется от -7 до -12 градусов. Днем ожидается от 0 до -5°С, на севере республике — до -10°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза.



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Татьяна Демина