В России впервые осудили подростка за госизмену

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Верховный суд Адыгеи признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, будучи несовершеннолетним, передавал данные ВСУ об одной из майкопских воинских частей, сообщает ТАСС.



Суд признал его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему назначили наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Суд лишил его свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста.

realnoevremya.ru (архив)

В Калининградской области задержали предполагаемого организатора диверсий в 15 регионах России. 21-летнего мужчину задержали по статьям о содействии диверсионной деятельности и госизмене.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко