Зинэтула Билялетдинов: «Видел отдачу команды изнутри, очень рад за ребят»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил хорошие впечатления от игры команды с «Салаватом «Юлаевым» в пятом «зеленом дерби» регулярного чемпионата (3:1).



— У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не все у нас получается, не все получается еще. Самое главное, что команда работает… Игра хорошая была — и «Салават» хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби», игра завершилась счетом 3:2 в пользу казанцев.

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Маргарита Головатенко