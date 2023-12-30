Снежный барс стал национальным символом Киргизии

У Киргизии появился национальный символ. Им стал снежный барс. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

— Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики, — сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Уточняется, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы, а также имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 государствах.

В пресс-службе президента подчеркнули, что «снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает треть глобальной территории».

— Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и на человека, — говорится в сообщении.



Президент Киргизии поручил правительству «принять меры по популяризации национального символа, разработать логотип, варианты применения, определить направления применения символа на национальном и международном уровнях» и «идеологическое содержание национального символа. Кабинету министров было поручено принять необходимые меры по «признанию статуса национального символа снежного барса в Кыргызской Республике», а также по защите численности популяции снежного барса, передает ТАСС.

Татарстан занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса на протяжении нескольких лет. В рамках этой работы реализуется проект создания Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», который получил поддержку Минприроды России и вошел в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Вторая площадка проекта — Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» — будет реализована на Алтае. На его территории в естественных условиях планируют разводить ранее обитавших в этих местах животных, в том числе крупных кошек, и краснокнижные растения. В научно-исследовательской работе задействуют татарстанские учреждения, в том числе Казанский научный центр Российской академии наук и КФУ.



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Илина Хакимова