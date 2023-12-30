В гараж Госдумы поступили первые российские автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первые российские автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы, депутаты будут ими пользоваться с 2024 года, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.



Заменять автопарк на российские авто будут постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. В избирательных округах за каждым депутатом закрепят автомобиль отечественного производства.

Депутатов обеспечат автомобилями «Москвич», Lada и Aurus, сообщает ТАСС.

— Начинать надо с себя. Российский автопром активно развивается, но нужна дополнительная помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее наладить выпуск большего количества различных отечественных марок автомобилей, — подчеркнул Володин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре Минпромторг России рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

Совет Госдумы в сентябре единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России. Как считает председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, такое решение поможет развитию отечественного автопрома. Кроме того, при таком развитии событий бюджетные средства останутся в стране.

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Маргарита Головатенко