Депутаты Госдумы пересядут на отечественные автомобили со следующего года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России. Об этом сообщает сайт Госдумы.

— Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России, — сказано в сообщении.

Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое решение поможет развитию российского автопрома. Кроме того, при таком развитии событий бюджетные средства останутся в стране, считает он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале августа Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Глава государства рассказал, что российские министерства и ведомства выступают за продолжение госзакупок иномарок. Сам Владимир Путин считает, что «это должно быть абсолютно исключено».



В начале месяца Владимир Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками автомобилей, произведенных в стране. Доклад по ситуации необходимо представить до 1 февраля 2024 года.

Минпромторг РФ определился, на какие машины пересаживать госслужащих, перемещающихся на служебных иномарках. Это автомобили Lada Aura, производство которых АвтоВАЗ планирует наладить в новом году.



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Айрат Назипов