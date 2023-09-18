Депутаты Госдумы пересядут на отечественные автомобили со следующего года
Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России. Об этом сообщает сайт Госдумы.
— Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России, — сказано в сообщении.
Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое решение поможет развитию российского автопрома. Кроме того, при таком развитии событий бюджетные средства останутся в стране, считает он.
В начале августа Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Глава государства рассказал, что российские министерства и ведомства выступают за продолжение госзакупок иномарок. Сам Владимир Путин считает, что «это должно быть абсолютно исключено».
В начале месяца Владимир Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками автомобилей, произведенных в стране. Доклад по ситуации необходимо представить до 1 февраля 2024 года.
Минпромторг РФ определился, на какие машины пересаживать госслужащих, перемещающихся на служебных иномарках. Это автомобили Lada Aura, производство которых АвтоВАЗ планирует наладить в новом году.
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