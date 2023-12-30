Источник: в Татарстане будет новый глава МВД из другого региона
В 2024 году в Татарстане появится новый министр внутренних дел. Сегодня о своем намерении уйти с этого поста подчиненным объявил Артем Хохорин, возглавлявший министерство с апреля 2012 года, сообщают источники «Реального времени».
В пресс-службе МВД Татарстана тему отставки руководителя не комментируют. Технически основанием для нее рапорт министра не является. Назначение и смещение с поста проходят по указу президента страны.
Технически основания для освобождения от должности Артема Хохорина появились в апреле 2022-го — по истечении двух пятилетних сроков на министерском посту. По данным источников «Реального времени», тогда его полномочия продлили еще на год решением руководства МВД РФ — на фоне ситуации в стране. А потом продлили еще раз.
«Ему предложено другое место службы в рамках ротации руководящих кадров», — пояснил «Реальному времени» близкий к правоохранительным органам источник. И отметил — о новом назначении 50-летнего Артема Хохорина может быть объявлено уже в январе 2024-го. Как и о личности нового главы МВД Татарстана. С большой долей вероятности — им станет не выходец из Татарстана.
В ожидании решения руководства РФ министр ушел в отпуск.
Справка
Хохорин Артем Валерьевич
Родился 30 июля 1970 года в г. Казани.
Образование:
— в 1993 г. окончил Казанский государственный университет;
— в 1999 г. окончил юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность:
— в 1993—1996 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД РТ;
— в 1996—1997 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник оперативно-сыскного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ;
— в 1997—1998 гг. — заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ;
— в 1998—2002 гг. — начальник межрайонного отдела милиции информационно-аналитического поиска (по линии криминальной милиции) при МВД РТ;
— в 2002—2008 гг. — заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан — начальник штаба;
— в 2008—2011 гг. — министр внутренних дел по Республике Марий Эл;
— в 2011—2012 гг. — начальник Организационно-аналитического департамента МВД РФ;
— с апреля 2012 г. — министр МВД по Республике Татарстан.
Награды и звания:
— генерал-лейтенант полиции;
— заслуженный сотрудник органов внутренних дел по РТ (2017 г.);
— благодарность МВД РФ (2002, 2009, 2013 гг.);
— медаль «За отличие в охране общественного порядка» (2006 г.);
— орден Почета (2016 г.);
— медали «За отличие в службе» 3 степени (2003 г.); 2 степени (2005 г.); 1 степени (2009 г.);
— знак «За отличие» (2002 г.);
— Почетная грамота МВД РФ (2000, 2009, 2017, 2018 гг.);
— медали «За отличие в службе» 3 степени (2003 г.), 2 степени (2005 г.), 1 степени (2009 г.);
— медаль «За доблесть в службе» (2003 г.);
— медаль «За боевое содружество» (2007 г.);
— медаль «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени (2010 г.);
— нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» (2011 г.);
— орден «За заслуги перед Марий Эл» (2011 г.);
— медаль «За безупречную службу в МВД» (2017 г.);
— орден «За заслуги перед РТ» (2013 г.);
— орден «Дуслык» (2018 г.);
— медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).
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