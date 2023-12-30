Источник: в Татарстане будет новый глава МВД из другого региона

Фото: https://realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В 2024 году в Татарстане появится новый министр внутренних дел. Сегодня о своем намерении уйти с этого поста подчиненным объявил Артем Хохорин, возглавлявший министерство с апреля 2012 года, сообщают источники «Реального времени».



В пресс-службе МВД Татарстана тему отставки руководителя не комментируют. Технически основанием для нее рапорт министра не является. Назначение и смещение с поста проходят по указу президента страны.

Технически основания для освобождения от должности Артема Хохорина появились в апреле 2022-го — по истечении двух пятилетних сроков на министерском посту. По данным источников «Реального времени», тогда его полномочия продлили еще на год решением руководства МВД РФ — на фоне ситуации в стране. А потом продлили еще раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ему предложено другое место службы в рамках ротации руководящих кадров», — пояснил «Реальному времени» близкий к правоохранительным органам источник. И отметил — о новом назначении 50-летнего Артема Хохорина может быть объявлено уже в январе 2024-го. Как и о личности нового главы МВД Татарстана. С большой долей вероятности — им станет не выходец из Татарстана.

В ожидании решения руководства РФ министр ушел в отпуск.