Кабмин продлил отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ
Правительство России решило продлить отмену начислений повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
— В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ.
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