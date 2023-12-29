В Минэкономразвития оценили адаптацию российской экономики к санкциям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям даже лучше, чем предполагалось ранее. Такими выводами поделился директор департамента макроэкономического развития и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов.

— Адаптация российской экономики к беспрецедентному санкционному давлению была еще более уверенной, чем считалось ранее, — сказал он в интервью «Известиям».

Сославшись на данные Росстата, он указал, что спад ВВП в 2022 году составил -1,2%, а ранее он оценивался в –2,1% год к году. Первая оценка ВВП за 2023 год будет представлена только в феврале 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Собеседник добавил, что на успешной адаптации к санкциям сказались ставка на предпринимательские инициативы, поддержка внутренних спроса и предложения, в том числе по новым точкам роста: туризму и IT.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после активации 12-го пакета санкций Евросоюза число введенных против России ограничений достигло 18 772. По его словам, эти рестрикции прежде всего бьют не по России, а по тем, кто их ввел.



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Айрат Назипов