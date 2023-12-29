С «Заинского Водоканала» хотят взыскать 1,2 млн рублей за загрязнение реки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Росприроднадзор обвинил ООО «Заинский Водоканал» в загрязнении реки Бугульдинки. Ведомство предложило предприятию добровольно оплатить ущерб в размере 1,2 млн рублей, но после отказа обратилось в Арбитражный суд Татарстана, рассказали в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Кроме того, Казанская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к «Заинскому Водоканалу» о возложении обязанности по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в водный объект.

— На основании решения Заинского городского суда Республики Татарстан от 26.10.2023 г. ООО «Заинский Водоканал» было признано виновным в сбросе неочищенных и необезвреженных сточных вод в водный объект — реку Бугульдинку и обязано обеспечить нормальную очистку сбрасываемых сточных вод к 01.07.2024 г., — сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как добавили в ведомстве, директора «Водоканала» уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП России). Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

В сентябре Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора в отношении АО «Тетюши-Водоканал». Предприятие обязали выплатить 906 тысяч рублей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты республики.

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Айрат Назипов