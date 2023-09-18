«Тетюши-Водоканал» заплатит почти миллион рублей за загрязнение окружающей среды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора в отношении АО «Тетюши-Водоканал». Предприятие должно выплатить 906 тысяч рублей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты республики.

— При рассмотрении сведений, выявлено, что АО «Тетюши-Водоканал» произвел расчет за сброс загрязняющих веществ в водные объекты за 2020 год, который превысил разрешение на сброс, в пределах ВРС, НДС, ТН, — рассказали в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Еще до суда в адрес тетюшского предприятия было направлено требование о погашении суммы текущей задолженности, но в «Водоканале» не стали перечислять деньги.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале сентября Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора направило претензию в адрес АО «Чистополь-Водоканал» с требованием возместить ущерб в размере 250 млн рублей. Как считают в ведомстве, именно на такую сумму предприятие нанесло ущерб реке Килевке.



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Айрат Назипов