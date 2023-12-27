В Мордовии машина скорой помощи попала в ДТП — пострадали три человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Мордовии произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи на трассе в Краснослободском районе, сообщают «Известия Мордовии».



Информация о ДТП поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 11.07. Служебная машина столкнулась с автомобилем Lada Niva на дороге «Ковылкино — Краснослободск — Ельники — поворот на Кользиваново.

В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Краснослободскую ЦРБ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ночь на 23 декабря в Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Infiniti и грузовика Howo. 44-летний водитель легковушки, не выбрав безопасную скорость, врезался в стоящую грузовую машину. ДТП произошло около 02.00. В результате аварии 50-летний пассажир Infiniti скончался на месте.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко