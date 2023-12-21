Новый президент Аргентины подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru / youtube.com/@guardiannews

Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Парламенту предстоит рассмотреть их и принять решение о принятии или отказе.

— Мы подписали чрезвычайный указ, чтобы начать разбирать этот репрессивный институциональный правовой каркас, который разрушает нашу страну, — цитирует ТАСС его обращение к нации.



Всего президент перечислил 30 мер, которые, по его словам, направлены на дерегулирование экономики и смогут освободить ее от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы».

Например, Милей объявил о запрете введения ограничений на экспорт и отмене нормы, препятствующей приватизации государственных компаний. В список предлагаемых мер также вошли отказ от регулирования цен и реформа таможенных правил.

— Мы попросим Конгресс помочь нам добиться перемен, в пользу которых сделало выбор общество в условиях кризиса, требующего неотложных действий, — сообщил он.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 20 ноября. Избранный президент вступил в должность 10 декабря. Он уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Новый президент намерен укреплять сотрудничество с США и Израилем.

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Илина Хакимова