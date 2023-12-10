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Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

18:32, 10.12.2023
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео RT на русском/t.me

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность. Он принял присягу в Буэнос-Айресе.

Прошлый президент Альберто Фернандес передал Хавьеру Милею президентские ленту и жезл.

В ближайшее время новый руководитель страны выступит с речью.

Хавьер Милей победил на выборах 20 ноября. Он уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Новый президент намерен укреплять сотрудничество с США и Израилем.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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