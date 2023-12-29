Прокуратура потребовала наказать коммунальщиков за травмы казанцев у переходов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани потребовала наказать сотрудников коммунальных служб из-за травм, полученных жителями из-за неочищенного снега и льда возле подземных переходов. Казанцы получили травмы около переходов в районе улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура проанализировала информацию из ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова» о травмировании населения района. Установлено, что 3 декабря на льду возле надземного перехода на Амирхана травму плеча получил 62-летний мужчина. Похожий инцидент случился днем 7 декабря возле пешеходного перехода в районе улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева — 61-летняя женщина получила закрытый перелом руки.

Убирать снег и наледь на этих участках должно МУП «Городское благоустройство» и МУП «Городские мосты». В отношении сотрудников МУП возбудили административное дело по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ (нарушение муниципальных правил благоустройства территорий городских округов). Материалы направили в Управление по организации деятельности административных комиссий Аппарата исполкома Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Кировского района Казани потребовала наказать коммунальные службы после того, как проанализировала информацию из медицинского учреждения о травмах населения, полученных в результате неочищенных от снега и льда дорог. Двое казанцев получили серьезные травмы на остановках общественного транспорта «Речной техникум» на улице Несмелова и «Школа» на Горьковском шоссе.

В декабре прокуратура Нижнекамска начала проверку по факту инцидента с 8-летним мальчиком, который пострадал при сходе снега со льдом с крыши многоквартирного дома. Инцидент в Нижнекамске произошел утром 20 декабря на проспекте Вахитова. На ребенка с крыши одного из домов упал снег со льдом. Мальчика госпитализировали.

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Маргарита Головатенко